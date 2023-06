i Autor: CyfraSport Jakub Błaszczykowski, Robert Lewandowski

Robert Lewandowski z pięknym gestem po meczu Polska - Niemcy. Niesamowite słowa o Kubie Błaszczykowskim! "Od razu było czuć"

Kuba Błaszczykowski zakończył karierę reprezentacyjną podczas meczu Polska - Niemcy. To były poruszające chwile na murawie. Robert Lewandowski zdecydował się po spotkaniu na piękny gest. Odniósł się w pięknych słowach do występu Błaszczykowskiego. - Od razu jednak czuć, że to była duża osobowość na boisku. Pewne rzeczy można z nim grać w ciemno - powiedział wprost.