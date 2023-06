Świderski z golem w stylu… Świderskiego. Dobry omen przed meczami reprezentacji [WIDEO]

Joachim Marx zachwyca się reprezentantem Polski. "Inny piłkarz niż rok temu, jak dzień do nocy"

Fernando Santos zaprosił do reprezentacji Polski nowe twarze. Znamy nazwiska dowołane przez selekcjonera

Zbigniew Boniek pomógł Szymonowi Marciniakowi? Ekspert wskazał jeden szczegół, to mogło zmienić wszystko

Charlotte – między innymi dzięki bramkom Świderskiego (a także Kamila Jóźwiaka, który w ostatnich tygodniach boryka się jednak z urazem), wygrzebał się z dna tabeli – znalazł się tam po fatalnym początku rozgrywek. W tej chwili ekipa z Karoliny Północnej walczy o utrzymanie się w strefie dającej prawo gry w play offach.

Po ubiegłoweekendowym zwycięstwie z Los Angeles Galaxy – świderski zdobył wtedy jedynego gola spotkania – w środę gracze Charlotte ulegli pechowo (po samobójczym trafieniu) Philadelphia Union 0:1. W nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu mierzyli się z Crew i musieli przełknąć gorycz kolejnej porażki.

Już do przerwy ekipa trójki Polaków (od kilku tygodni kolejne minuty łapie na murawie Jan Sobociński) przegrywała 0:3. W 56 min – po długim podaniu Ashleya Westwooda – Karol Świderski przejął piłkę w „szesnastce” rywali i mimo obrońcy „na plecach”, pokonał bramkarza rywali chytrym strzałem między nogami. To był gol w stylu „lisa pola karnego”, do jakiego przyzwyczaił polskich kibiców. Goście zdołali jeszcze strzelić bramkę kontaktową, ale ostatecznie przegrali 2:4 i spadli na dziewiąte miejsce.

„Świdra” - dla którego było to piąte trafienie w tym sezonie MLS (przy dwóch asystach), w najbliższy weekend czeka domowy mecz z wiceliderem Konferencji Zachodniej, Seattle Sounders. Zaraz potem zaś – długa podróż do Warszawy na zgrupowanie Biało-Czerwonych poprzedzające mecze z Niemcami (16.06, Warszawa, towarzyski) oraz Mołdawią (20.06., Kiszyniów, eliminacje EURO 2024). W naszej galerii poniżej zobaczysz, jak Karol Świderski dorastał do reprezentacji Polski.