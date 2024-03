i Autor: screen/x.com/ŁączyNasPiłka

Radosne sceny!

Szalona radość reprezentacji Polski! Tak świętowali w szatni, piękne nagranie obiegło internet!

Reprezentacja Polski ma za sobą jeden z najbardziej emocjonujących meczów XXI wieku! Dopiero po konkursie rzutów karnych Polacy awansowali do finałów piłkarskich mistrzostw Europy! W internecie pojawiły się obrazki ze świętowania w szatni! Piękne nagranie przejdzie do historii, to trzeba zobaczyć!