Szymon Marciniak wymownie o reprezentacji Polski! "Nie sądziłem, że to kiedyś powiem..." [TYLKO U NAS]

Od kiedy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza stracił cierpliwość do Fernando Santosa i postanowił podziękować mu za pracę, oczy kibiców reprezentacji Polski, dziennikarzy oraz ekspertów piłkarskich skierowane są na Michała Probierza, przed którym stoi zadanie odbudowy kadry biało-czerwonych. Wydarzenia ostatnich miesięcy i fatalne wyniki polskich piłkarzy wciąż jednak wzbudzają olbrzymie emocje, przede wszystkim ze względu na niepewny awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy 2024. M.in. o sytuacji reprezentacji Polski Szymon Marciniak porozmawiał z dziennikarzami po ostatniej gali MOVE Federation 2, podczas której sędziował spotkania rozgrywane przez influencerów. Polski sędzia nie ukrywał, że on także wolałby widzieć inne wyniki po meczach biało-czerwonych.

Szymon Marciniak o reprezentacji Polski. Nie przypuszczał, że kiedykolwiek będzie musiał to powiedzieć

- Ja jestem jako sędzia, ale też jestem kibicem reprezentacji Polski, każdy jest patriotą i chciałby widzieć, jak wszystkich ogrywamy 3:0, albo 2:0. Piłka niestety stała się tak wyrównana w Europie i na świecie, że każdy z każdym może wygrać. Liczę tylko na to Michał Probierz fajnie to wszystko jakoś poskleja, złoży do kupy i żebyśmy mogli po ciężkich eliminacjach – nie sądziłem, że to powiem, ale że będziemy mogli kibicować chłopakom na Euro. - wyznał w rozmowie z dziennikarzami po gali MOVE Federation 2 Szymon Marciniak, odnosząc się do tego, co w ostatnich miesiącach prezentuje kadra biało-czerwonych. Zobaczcie całą rozmowę z polskim sędzią zaglądając do materiału wideo poniżej.