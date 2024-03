Tak święta spędził Michał Probierz! Hobby selekcjonera zwyciężyło, nagranie dostało się do internetu!

Robert Lewandowski szczerze o Bogu! Powiedział jasno o swoim stosunku do religii, te słowa nie pozostawiają złudzeń!

Michał Probierz postanowił pokazać przebieg swoich świąt Wielkanocnych! Mimo że obrzędy tego święta kojarzą się głównie ze spędzaniem czasu przy stole, to selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski postawił na aktywny wypoczynek i realizację swojego wielkiego hobby, jakim jest gra w golfa. Do internetu trafiło nagranie, które prezentuje szkoleniowca w trakcie realizowania jego zainteresowania. To trzeba zobaczyć na własne oczy!

Tak Michał Probierz spędza święta. Nagranie selekcjonera obiegło internet

Nie da się ukryć, że Probierz jest zapalonym golfistą, o czym chwalił się już w trakcie wielu wywiadów. Szkoleniowiec piłkarskiej reprezentacji Polski korzystając z ładnej pogody i wielkanocnego wypoczynku postanowił udać się na pole golfowe i oddać się w pełni swojego hobby. Zadowolony trener zamieścił nagranie na internecie, w którym polecił tą formę spedzania wolnego czasu.

- Dobry relaks: golf. Polecam - napisał pod nagraniem były szkoleniowiec Jagiellonii Białystok, Lechii Gdańsk czy Cracovii.