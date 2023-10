i Autor: Cyfrasport Adam Buksa

To może być „czarny koń” meczu z Mołdawią? Były świetny snajper nie ma wątpliwości: „Postawiłbym na niego”

Czwartkowa wygrana w Torhshavn z Wyspami Owczymi 2:0 – przy równoczesnej porażce Czechów w Tiranie z Albanią – sprawiła, że polscy piłkarze znów we własnych rękach mają kwestię awansu do finałów EURO 2024. Wygrać muszą dwa ostatnie spotkania i to – bez względu na wyniki innych gier w naszej grupie – pozwoli nam zostać uczestnikiem przyszłorocznego turnieju w Niemczech. Pierwszy „finał” dla Biało-Czerwonych już dziś z Mołdawią. Były świetny napastnik ligi polskiej i tureckiej, Jacek Cyzio, ma swój typ na „czarnego konia” tego meczu.