Ukraina - Włochy Transmisja TV El. Euro 2024 Gdzie oglądać mecz Ukraina - Włochy STREAM ONLINE LIVE 20.11.2023

Kadrowicz nie ma wątpliwości, co do jakości kadry. Sprawdzą się jego prognozy?

Co dalej z polską piłką?

Mecz Ukraina - Włochy to spotkanie w ostatniej kolejce rywalizacji w grupie C eliminacji do Euro 2024. Pewna pierwszego miejsca w tej grupie jest Anglia. O drugie miejsce, które premiowane jest bezpośrednim awansem, powalczą w Leverkusen właśnie Ukraina i Włochy. Ukraińcy muszą wygrać, żeby wyprzedzić Italię w tabeli. Początek meczu Ukraina - Włochy dzisiaj o godzinie 20.45.

Ukraina - Włochy Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO Transmisja TV El. Euro 2024

W pierwszym meczu tych drużyn Włosi pokonali Ukrainę w Mediolanie 2:1. Teraz te dwa zespoły mają tyle samo punktów. Dlatego remis pozwoli Włochom obronić drugie miejsce w tabeli. Jeżeli reprezentacja Italii spadnie na 3. miejsce, o awans na Euro 2024 powalczy w barażach, a wtedy znajdzie się ścieżce barażowej Polaków. Biało-Czerwoni nie zagraliby wtedy z Estonią, ich rywalem w półfinale play-off byłby dużo silniejszy rywal. Być może właśnie Włochy, ale to rozstrzygnie się po zakończeniu rywalizacji w innych grupach.

Ukraina - Włochy Transmisja TV Gdzie obejrzeć mecz? Na którym kanale?

Ukraina i Włochy zagrają w Leverkusen, gdzie gospodarze będą mogli liczyć na głośny doping kibiców. Bardzo dużo ukraińskich uchodźców mieszka w zachodnich Niemczech. W poprzedniej serii Włosi pokonali kilka dni temu 5:2 Macedonię, a Ukraina wygrała na wyjeździe 3:1 z Maltą.

Ukraina - Włochy STREAM ONLINE LIVE Eliminacje Euro 2024 Transmisja ONLINE 20.11.2023

Mecz Ukraina - Włochy w eliminacjach do Euro 2024 zostanie rozegrany w poniedziałek 20 listopada 2023. Początek meczu Ukraina - Włochy o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Ukraina - Włochy na antenie TVP Sport oraz Polsatu Sport Premium 4. Transmisja online na sport.tvp.pl (ZA DARMO) Polsat BOX GO (płatna).

Sonda Czy reprezentacja Polski awansuje na EURO 2024? Tak Nie Nie mam zdania