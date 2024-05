Wtedy Michał Probierz ogłosi skład na EURO! Jasna deklaracja, nie ukrywa tego, podał jasną godzinę!

Michał Probierz powiedział, kiedy powoła piłkarzy na mistrzostwa Europy! W rozmowie z "Radiem Zet" trener drużyny narodowej powiedział wprost, na którą godzinę kibice powinni oczekiwać powołań. Te słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości. Mamy wszelkie konkrety!

Michał Probierz wprost. Wtedy powoła piłkarzy na EURO 2024

Do powołań na EURO 2024 dojdzie w środę 29 maja 2024 roku. O ile do tej pory sam proces wybierania zawodników owiany był tajemnicą, o tyle teraz, wprost, Michał Probierz powiedział, jak się sprawy właściwie mają. Okazuje się, że nazwisk szczęśliwców, którzy są brani pod uwagę przy powołaniach na turniej powinniśmy się spodziewać około godziny 19:00.

- - Powołania ogłosimy jutro o 19, by nie dublować wydarzeń - jak gala ekstraklasy, ale też po to, by dać czas mediom, kibicom do spokojnej analizy listy - mówił Michał Probierz w rozmowie z "Radiem Zet".

Jak przyznał Probierz w rozmowie z mediami, spodziewa się, że wielu graczy, którzy liczyli na powołanie na turniej, odczuje bardzo duże rozczarowanie. Czyżby te słowa zwiastowały na to, że będziemy świadkami niespodzianek przy powołaniach?

- To bardzo trudne wobec zawodników. Jeden z najtrudniejszych momentów w roli selekcjonera, a więc robienie wyborów przed samym wyjazdem na Euro. Wiemy jednak, dlaczego chcemy jechać z konkretnymi zawodnikami i co chcemy zrobić na turnieju. - mówił Michał Probierz w rozmowie z "Radiem Zet".