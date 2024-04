Zbigniew Boniek bez ogródek o Cezarym Kuleszy. Powiedział o powrocie do PZPN. Wymowne słowa

Marcin Najman niespodziewanie zwrócił się do Dariusza Szpakowskiego. Miał mu do przekazania kilka ważnych słów. Musiał mu to powiedzieć

Zbigniew Boniek dla starszych kibiców jest przede wszystkim legendarnym piłkarzem, ale dla tych młodszych jest byłym prezesem PZPN, który zarządzał polską piłką w czasach, gdy gra reprezentacji na wielkich turniejach stała się codziennością. Bez wątpienia jest on jedną z największych postaci w historii polskiej piłki, więc nawet po odejściu z PZPN wielu kibiców chętnie zobaczyłoby go z powrotem w związku. Takie myśli mogły nasilać się w związku z przyszłorocznymi wyborami na prezesa piłkarskiej centrali, ale 68-latek postanowił uciąć wszelkie spekulacje. W ostatniej rozmowie z TVP Sport stanowczo wykluczył powrót do PZPN.

Zbigniew Boniek wyklucza powrót do PZPN

- Nie, to już nie dla mnie - powiedział wprost Boniek zapytany o ponowne objęcie władzy w PZPN. Przyszłoroczne wybory powoli budzą coraz więcej emocji, a kampania zaczyna nabierać tempa. Obecnie panujący Cezary Kulesza postara się o drugą kadencję, a wśród jego kandydatów wymienia się m.in. trzech obecnych członków zarządu związku - Pawła Wojtalę, Adama Kaźmierczaka i Wojciecha Cygana. Pierwszy z nich został ostatnio oskarżony o wyprowadzanie majątku z jednej z poznańskich spółek, a także o zarabianie na zakładach bukmacherskich. Zdaniem Bońka "został już odstrzelony", a pozostała dwójka ma niewielkie szanse.

Boniek bez ogródek o Cezarym Kuleszy

- Nie chce mi się wierzyć, by chciał kandydować szef łódzkiego związku, Adam Kaźmierczak. Wojciech Cygan? OK, ambitny, młody działacz, ale inaczej ludzie patrzą na ciebie, gdy stajesz się kandydatem. Czarek [Kulesza – przyp. red.] jest chyba pewien, że zostanie na drugą kadencję - stwierdził były prezes PZPN, który wypowiedział się też o szansach Marka Koźmińskiego i Bogusława Leśnodorskiego. - Marek pod względem doświadczenia, umiejętności menedżerskich, zarządzania to mógłby być topowy wybór. Leśnodorski? Wielu ludzi chce być prezesem, ale to tak nie działa.