Spis treści

Korona przetrzebiona, jak po bitwie pod Grunwaldem

Korona gole strzelała w końcówkach. W doliczonym czasie pierwszej połowy zrobił to Jewgienij Szykawka, a na koniec zawodów Dawid Błanik, który pokonał bramkarza uderzeniem piłki głową. Kielczanie zajmuje w tabeli 9. miejsce i mają punkt przewagi nad GKS.

- Najlepszym podsumowaniem tego meczu była druga bramka i radość po niej - powiedział trener Jacek Zieliński podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Mimo tego, że zostaliśmy przetrzebieni po tym meczu, jak po bitwie po Grunwaldem, to zespół nie załamał się. Walczył do końca.

Korona spuściła nogę z gazu, ale...

W końcówce GKS wyrównał, gdy do siatki trafił Oskar Repka. Czech jednak nie dotrwał do końca spotkania. Na koniec po jednym z zagrań został ukarany drugą żołtą, a po chwili czerwoną kartką.

- Generalnie to był ciężki mecz, bo Gieksa, to naprawdę dobry zespół - analizował Zieliński, cytowany przez PAP. - W pierwszej połowie mieliśmy to spotkanie pod kontrolą. Później jednak spuściliśmy nogę z gazu i i straciliśmy bramkę. Fajnie, że zespół zareagował, że zdobyliśmy drugą bramkę i dalej budujemy twierdzę Kielce. To jest bardzo ważne, że idziemy znowu w górę tabeli.

Zieliński: Kontuzja Soteriou wyglądała paskudnie

Kapitan Miłosz Trojak został wyróżniony przez szkoleniowca, który martwił się urazem Konstantinos Soteriou, który zakrwawiony opuścił boisko.- Duże słowa uznania dla Trojaka, który miał urodziny - przypomniał Zieliński, cytowany przez PAP. - Najlepszy prezent dla niego, to są właśnie te trzy punkty. Do tego 101. mecz w barwach Korony. Martwi kontuzja Kostasa. Wyglądało to wszystko paskudnie. Zobaczymy, jak to się zakończy.

