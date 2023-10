Michał Probierz wskazał największe problemy reprezentacji Polski. To w tych formacjach czeka go najwięcej pracy

Od kiedy Matty Cashh pojawił się w reprezentacji Polski, część fanów biało-czerwonych z wielką sympatią podeszła po obrońcy występującego na co dzień w barwach Aston Villi. Sam zawodnik od czasu do czasu robił również wiele, aby było o nim głośno. Wiele osób mogło również spodziewać się, że wraz z pierwszym powołaniem do reprezentacji Polski, zawodnik "The Villans" zacznie uczyć się języka polskiego, aby lepiej komunikować się ze swoimi kolegami z reprezentacji podczas kolejnych spotkań. To jednak nie idzie mu już tak dobrze, co mocno skomentował Zbigniew Boniek.

Matty Cash powinien wziąć sobie te słowa Zbigniewa Bońka do serca. Były prezes PZPN był bezlitosny

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który w ostatnim czasie jest jeszcze bardziej aktywny chociażby w mediach społecznościowych, niż miało to miejsce do tej pory, teraz wprost powiedział, co myśli o Mattym Cashu. Zbigniew Boniek nie ukrywa, że niemal dwa lata po debiucie w reprezentacji, ten powinien się już w jakikolwiek sposób posługiwać naszym językiem.

Zbigniew Boniek bezlitośnie wypunktował reprezentanta Polski! Wygarnął mu z zimną krwią. Matty Cash może spalić się ze wstydu

- Kto jest najlepszym prawym wahadłowym w kadrze? Ani Wszołek, ani Cash, tylko Frankowski. Nie mam nic do Casha, ale po dwóch latach bycia Polakiem mógłby się nauczyć 2-3 zdań po polsku. - wypunktował obrońcę Zbigniew Boniek w programie "Pogadajmy o piłce" na kanale "meczyki" na YouTube. Matty Cash do tej pory zagrał 14 meczów w reprezentacji Polski.

Sonda Czy gra Matty'ego Casha w reprezentacji Polski to dobry pomysł? Tak Nie Nie mam zdania

🗣️ @BoniekZibi: Kto jest najlepszym prawym wahadłowym w kadrze? Ani Wszołek, ani Cash, tylko Frankowski. Nie mam nic do Casha, ale po dwóch latach bycia Polakiem mógłby się nauczyć 2-3 zdań po polsku. Czytaj dalej ➡️ https://t.co/z9PX0mfqCGhttps://t.co/z9PX0mfqCG— Meczyki.pl (@Meczykipl) October 22, 2023