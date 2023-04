Zbigniew Boniek skrywał tę tajemnicę. Wszystko wyszło na jaw w internecie

Zbigniew Boniek jest zdecydowanie jedną z najbarwniejszych postaci polskiego futbolu. W swojej bogatej karierze piłkarskiej wygrywał wiele ważnych trofeów. Osiągnął także wiekopomny sukces, przywożąc z kolegami brązowy medal mundialu do ojczyzny. Później była nieco nieudana przygoda trenerska i wreszcie posada prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zdaniem wielu to właśnie "Zibi" jako głowa PZPN wyciągnął z powrotem piłkę nożną nad Wisłą z marazmu. Jednak to tylko jedna z twarzy Bońka. Inna to jego niezwykła aktywność w internecie. Działacz piłkarski bardzo często publikuje w sieci informacje prywatne, dzięki czemu kolejne mniejsze i większe sekrety z nim związane wychodzą na jaw. Tak było właśnie w przypadku najnowszych informacji.

Oto wielka pasja Bońka

Nic dziwnego, że wielu kibiców kojarzy Zbigniewa Bońka tylko i wyłącznie z piłką nożną. On sam jednak stara się nieco zerwać z tym schematem. Jest otwarty na inne dyscypliny. W przeszłości były prezes PZPN komentował m.in. wydarzenia związane z tenisem czy piłką ręczną. Sam chętnie wybiera się na popularnego ostatnio w wyższych sferach padla. Niekiedy gratulował sukcesów Bartoszowi Zmarzlikowi w żużlu. I właśnie "czarny sport" jest kolejnym konikiem Bońka. Były reprezentant Polski ma nawet drużynę, której wyjątkowo kibicuje.

Gorące wsparcia od Bońka dla żużlowców

Przy okazji startu nowego sezonu lig żużlowych zainteresowanie tym sportem w naszym kraju jeszcze bardziej się zwiększyło. Słodki sekret "Zibiego" o dopingowaniu żużlowców tylko doda rumieńców rywalizacji w najbliższych miesiącach. Kogo więc wspiera legenda rodzimego futbolu? Tego akurat można było się spodziewać. Pochodzący z Bydgoszczy Zbigniew Boniek kciuki szczególnie trzyma za tamtejszą ekipę Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Pierwszoligowiec ma aspiracje awansu do Ekstraligi i z pewnością każde wsparcie mu się przyda.