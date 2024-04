i Autor: Cyfra Sport Zbigniew Boniek

pokaźna suma

Zbigniew Boniek zrezygnował z ogromnej fortuny! Wielu modliłoby się o ułamek tej kwoty

Jacek Ogiński 16:05 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Zbigniew Boniek to jedna z najciekawszych postaci w historii polskiej piłki. W przeszłości wybitny zawodnik pełnił później najróżniejsze role w polskiej i światowej piłce. Obecnie wiceprezydent UEFA cieszy się spokojnym i luksusowym życiem we Włoszech, ale chętnie komentuje to, co dzieje się w naszym kraju w piłce nożnej i nie tylko. Okazuje się, że Boniek zgromadził przez lata wielki majątek, mimo że w pewnej chwili zrezygnował z niemałej fortuny, o której niektórzy mogą tylko pomarzyć.