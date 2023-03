i Autor: Cyfrasport

Złe informacje!

Złe doniesienia w sprawie Bartosza Bereszyńskiego. Przebadali go po powrocie z reprezentacji, nie jest dobrze

Bartosz Bereszyński nie mógł wystąpić w trakcie ostatnich dwóch meczów reprezentacji Polski przez uraz, którego nabawił się w trakcie treningu,. Po powrocie do Włoch, Polak skierowany został do ośrodka treningowego Napoli, gdzie jednak stwierdzono, że nie może trenowac z resztą drużyny. Oznacza to, że obrońcy zabraknie w kadrze na hitowe starcie z AC Milan.