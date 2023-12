Znany trener poprowadzi klub Karola Świderskiego i Kamila Jóźwiaka

Za ekipą Charlotte FC drugi sezon w Major League Soccer, ekipa Świderskiego, Jóźwiaka i Jana Sobocińskiego (umowa tylko do końca roku) nie awansowała do playoffów, ulegając w rundzie wstępnej 2:5 z New York Red Bulls. To właśnie fiasko w starciu z nowojorczykami zmusiło szefów Charlotte do zmian. Właściciel klubu David Tepper pożegnał trenera Christiana Lattanzio, ekipa z Północnej Karoliny we wtorek ogłosiła nazwisko następcy włoskiego trenera.

Nowym opiekunem klubu MLS zostanie Dean Smith. Znany w Anglii z prowadzenia m.in. Aston Villi, Leicesteru City, a także Norwich. 52-latek podpisał, jak poinformowali Amerykanie, "kilkuletnią umowę".

Ekipa Charlotte w swojej krótkiej historii w MLS już przeżyła sporo zawirowań. W trzecim roku gry w najwyższej klasie rozgrywkowej w Stanach Zjednoczonych ma trzeciego trenera. Przed Smithem i Lattanzio z Charlotte pracował Hiszpan Miguel Angel Ramirez. Dean Smith w swoim CV może się pochwalić solidną pracą w Aston Villi (październik 2018 - listopad 2021). Awansował z klubem z Birmingham do Premier League, a następnie prowadził go w angielskiej elicie. Gorzej poszło mu w Norwich, a w końcówce poprzedniego sezonu próbował uratować przed spadkiem z Premier League Leicester City. Bezskutecznie.

Wciąż nie możemy być pewni, czy Smith będzie pracował z Jóźwiakiem i Świderskim. Szanse na pozostanie tego pierwszego są większe niż w przypadku "Świdra", który otwarcie deklaruje chęć powrotu do Europy.

