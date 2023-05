Arkadiusz Milik mocno skrytykowany przez włoskie media. Nie mają dla niego litości, piszą o katastrofie

Juventus znów może mieć ogromne problemy! Już tracą miliony, a to nie koniec kłopotów

Arkadiusz Milik ma za sobą bardzo słaby mecz. Juventus Turyn przegrał aż 1:4 z Empoli a włoskie media bardzo negatywnie oceniły występ napastnika reprezentacji Polski, pisząc o katastrofie w jego wykonaniu. Te recenzje i opinie nie pozostawiają wątpliwości - media były naprawdę bezlitosne.

Arkadiusz Milik ze złymi recenzjami za swój występ. Włoskie media bezlitosne dla Polaka

Milik w trakcie meczu z Empoli miał dwie, dobre sytuacje bramkowe, którą jednak zmarnował. Niestety, Polak sprokurował także rzut karny, faulując jednego z piłkarzy Empoli w polu karnym.

- Katastrofa. Nie strzelił prawie pewnej bramki, uderzając w poprzeczkę. Trudniej było spudłować. Potem sfaulował Cambiaghiego w polu karnym - pisze o występie Polaka "calciomercato.it"

Zdaniem dziennikarzy "tuttomercatoweb.com", to właśnie moment faulu Polaka sprawił, że Juventus zaczął się pogrążać i odniósł kompromitującą przegraną.

- Dwa niecelne uderzenia z bliskiej odległości, ale to nie był główny problem. To faul na Cambiaghim prowadził do rzutu karnego i zmienił cały przebieg gry - piszą dziennikarze.