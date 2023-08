Arkadiusz Milik zaliczy duży transfer? Wielki klub o niego pyta, Juventus miał wycenić Polaka!

Arkadiusz Milik zmieni barwy klubowe? Mimo że Polak został ledwo co wykupiony przez Juventus po dość udanym sezonie na wypożyczeniu w drużynie "Starej Damy", to już teraz zgłasza się po niego klub, który bardzo chętnie by go zakupił. Drużyna ze stolicy Piemontu ma być otwarta na rozmowy i przedstawiła już ponoć swoje oczekiwania względem kwoty wykupienia gracza. Czy będziemy świadkami transferu?

Arkadiusz Milik w nowym klubie? Zgłasza się po niego znana drużyna

Milik w Turynie gra co prawda dopiero pierwszy sezon, ale dzięki występom w "Starej Damie" i w Napoli, w którym grał w przeszłości, zdaje się, że Polak wyrobił sobie reputację dobrego strzelca na poziom Serie A. Świadczy o tym zainteresowanie innego, włoskiego giganta, który chciałby napastnika u siebie, a jest to AS Roma. Drużyna ze stolicy Włoch zabiegała o pozyskanie Alvaro Moraty, jednak to najprawdopodobniej się nie uda. W związku z tym kolejną opcją ma być Milik i nie będzie to rozwiązanie najtańsze. O ile Juventus jest gotów rozstać się z Milikiem, o tyle żądają za niego 15 milionów euro.