Atalanta powstrzyma Inter? Derby Lombardii na szczycie ligi włoskiej!

Kursy TOTALbet: Atalanta Bergamo – Inter Mediolan

Poprzedni sezon był dla wszystkich związanych z Interem niezwykle udany – drużyna zdobyła Puchar oraz Superpuchar Włoch, dochodząc przy tym aż do finału Ligi Mistrzów. Latem w dyrektorskich gabinetach praca aż paliła się w rękach, ale wydaje się, że obecna kadra Nerazzurrich jest mocniejsza, niż jeszcze przed kilkoma miesiącami. Jak do tej pory odzwierciedlają to również wyniki. Podopieczni Simone Inzaghiego w dziesięciu dotychczasowych meczach ligowych zgromadzili aż 25 punktów, co daje im obecnie fotel lidera Serie A – przed Juventusem i Milanem. Co ciekawe, gracze z czarno-niebieskiej części Mediolanu zdecydowanie lepiej radzą sobie na obcych stadionach, gdzie wygrali jak do tej pory wszystkie cztery mecze, strzelając 10 goli i nie tracąc ani jednego. Na własnym obiekcie trzecia drużyna minionych rozgrywek także radzi sobie całkiem dobrze, ale porażka z Sassuolo (1:2) oraz remis z Bologną (2:2) z pewnością zaciemniają ten obraz. Dobrą wiadomością dla podopiecznych Inzaghiego może być zatem fakt, że najbliższe spotkanie rozegrają oni w delegacji. Już w sobotę udadzą się bowiem do nieodległego Bergamo, aby tam – w Derbach Lombardii – stawić czoła Atalancie. Eksperci z TOTALbet zdają się wierzyć, że i tym razem komplet punktów pojedzie do Mediolanu, kurs na triumf gości wynosi bowiem 2.20. Gospodarze na pewno nie są jednak bez szans, o czym świadczy kurs zakładający ich wygraną – 3.32.

Wspomnieliśmy powyżej, że Inter w meczach wyjazdowych odniósł komplet zwycięstw i nie stracił w nich gola, ale… niemal to samo możemy powiedzieć w kontekście domowych meczów Atalanty! Podopieczni Gian Piero Gasperiniego na Gewiss Stadium grali w trwających rozgrywkach Serie A czterokrotnie – trzy razy wygrali i raz zremisowali, a ich bilans bramkowy to 7:0. Sobotnie derby będą zatem starciem drużyny znakomitej przed własną publicznością z tą, która fenomenalnie radzi sobie na wyjazdach. Emocje gwarantowane! Patrząc natomiast całościowo, wydaje się, że nieznacznym faworytem tej potyczki będą goście z Mediolanu, którzy są zdecydowanie bardziej regularni od rywala zza między. Atalanta potrafi bowiem grać w sposób naprawdę widowiskowy, ale co jakiś czas zdarzają jej się mniejsze lub większe wpadki, jak choćby w wyjazdowych meczach przeciwko Frosinone (1:2), Fiorentinie (2:3) czy Lazio (2:3). Warty uwagi jest z kolei fakt, że jedyną drużyną, która wywiozła z Begamo choć jeden punkt jest Juventus, który na początku października zremisował na Gewiss Stadium 0:0. Trzeba przy tym pamiętać, że mecz ten zdecydowanie przebiegał pod dyktando gospodarzy, a Stara Dama ostateczny rezultat może w dużej mierze zawdzięczać dyspozycji Wojciecha Szczęsnego. W najbliższy weekend Orobici będą chcieli przynajmniej powtórzyć ten wynik przeciwko Interowi, choć wg ekspertów z TOTALbet faworytem będą goście. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf mediolańczyków płaci 2.20 zł, analogiczny zarobek w przypadku wygranej Atalanty wynosi z kolei 3.32 zł.

