Doceniają polskiego bramkarza

Bartłomiej Drągowski wrócił i od razu zachwycił we Włoszech. Padły słowa o cudzie [WIDEO]

Wprawdzie Bartłomiej Drągowski znalazł się w składzie reprezentacji Polski na mistrzostwa świata, ale na turniej nie pojechał. W ostatniej chwili doznał kontuzji, która go wykluczyła z mundialu. Teraz bramkarz Spezii wrócił do gry w lidze włoskiej. I zrobił to w wielkim stylu.