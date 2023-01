Bartosz Bereszyński przeniesie się do włoskiego giganta? "Wielkim klubom się nie odmawia"

Podczas mundialu Bartosz Bereszyński zagrał jako lewy obrońca. I spisał się bez zarzutów. - Zakładałem, że mundial będzie dla niego szansą, aby się pokazać - powiedział Piotr Czachowski w rozmowie z naszym portalem. - To było takie okno wystawowe. Zrobił to wyśmienicie, bo zainteresowało się nim Napoli. Lider Serie A w tym sezonie wysoko zawiesiło sobie poprzeczkę, bo celuje w tytuł. Dlatego szuka doświadczonych piłkarzy, aby mieć szeroką kadrę do rywalizacji na kilku frontach, bo jest walka w Serie A, Pucharze Włoch i Lidze Mistrzów. Chcą dobrze wypaść, więc niezbędne są posiłki. Ale oceniam, że walka o pierwszy skład w Napoli będzie niezwykle trudna dla Polaka. W każdym razie, to będzie duża rzecz, gdy zamieni Sampdorię, która broni się przed spadkiem na walczące o tytuł Napoli. To będzie takie zamknięcie klamry jego pobytu we Włoszech. Wielkim klubom nie można odmawiać - stwierdził były reprezentant Polski, który w 1991 roku został wybrany na najlepszego piłkarza.

