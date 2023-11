Ależ on ma branie! Giganci mają na celowniku reprezentanta Polski, co wybierze Piotr Zieliński?

Umowa Piotra Zielińskiego z Napoli wygasa wraz z końcem obecnego sezonu 2023/2024, przez co już latem dużo mówiło się o tym, że "Azzurri" mogą sprzedać polskiego pomocnika, aby zarobić na nim jeszcze jakiekolwiek pieniądze. Gwiazdor biało-czerwonych ostatecznie został w Neapolu, gdzie zarabiał wciąż bardzo dobre pieniądze, jednak jak wynika z najnowszych doniesień "La Gazzetta dello Sport", Inter i Juventus są w stanie zaoferować Zielińskiemu bajeczne warunki kontraktu, jeśli zgodzi się z nimi związać na zasadzie wolnego transferu.

Wielkie kluby w walce o Piotra Zielińskiego! Napoli może zostać na lodzie

W składzie "Starej Damy" znajdują się już Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik, więc ekipa z Turynu z pewnością liczy na to, że obecność jego rodaków mogłaby pozytywnie wpłynąć na proces jego adaptacji w nowych barwach, a poza tym problemy finansowe Juventusu nie pozwalają na wydawanie olbrzymich pieniędzy. Zieliński przychodzący na zasadzie wolnego transferu byłby więc świetnych wzmocnieniem klubu. O to będzie jednak bardzo trudno.

Chcą się pozabijać o Piotra Zielińskiego! Nowe fakty ujrzały światło dzienne, piłkarskie potęgi rozpoczynają walkę

Zdaniem "LGdS", Inter jest w stanie przebić ofertę "Starej Damy", aby tylko Piotr Zieliński trafił do Mediolanu, zamiast do Turynu. Oba kluby miały nawet kontaktować się już z otoczeniem piłkarza i przekonywać do dołączenia do ich szeregów po zakończeniu sezonu, jednak z podpisaniem kontraktu już w styczniu. Priorytetem Interu ma być właśnie pozyskanie Zielińskiego, dzięki czemu ekipa z Mediolanu utarłaby nosa odwiecznemu rywalowi z Turynu.