Co dalej z przyszłością Bartosza Bereszyńskiego? Zgłaszają się po niego chętni! Będzie transfer?

Bartosz Bereszyński ma za sobą średnio udany sezon. Z jednej strony obrońca kadry pokazał się z dobrej strony na mundialu w Katarze, gdzie był jednym z najlepszych piłkarzy polskiej kadry, co zaowocowało wypożyczeniem do Napoli. Mimo wygranej w Serie A, Polak nie odegrał w klubie większej roli i władze mistrzów Włoch zadecydowały o tym, aby nie wykupować go z Sampdorii, która spadła do Serie B. Polak musiał wrócić do Genui, jednak nie jest powiedziane, że zagrzeje w niej większą ilość czasu. Wszystko przez ciekawe oferty transferowe, które ma przyjmować zawodnik.

Bartosz Bereszyński bliski transferu? Media wskazują kluby

Pierwszym zainteresowanym pozyskaniem Polaka ma być Cagliari. Klub wywalczył awans do Serie A, a jego trenerem jest Claudio Ranieri. Szkoleniowiec miał już okazję współpracować z Polakiem w Sampdorii, co ma być głównym powodem potencjalnej współpracy. Ranieri sam, zdaniem portalu Sampnews24 wyraził zainteresowanie polskim obrońcą. A co jeśli Bereszyński nie doczeka się angażu w Serie A? Wtedy do gry mają, zdaniem włoskich dziennikarzy, wejść niesprecyzowane z nazwy kluby niemieckiej Bundesligi.