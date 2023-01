Dotkliwa kara dla Juventusu. Druzgocący werdykt, koniec marzeń o Lidze Mistrzów

To on zastąpi Jakuba Kiwiora w Spezii. Polski stoper jeszcze tej zimy dołączyć ma do drużyny Serie A

Juventus próbuje powrócić na szczyt

„Stara Dama” po latach hegemonii w ostatnim czasie mocno wyhamowała. W sezonie 2021/2022 turyńczycy musieli obejść się smakiem, gdy mistrzostwo Włoch zdobył Inter Mediolan. W minionych rozgrywkach najlepszy okazał się z kolei inny klub z włoskiej stolicy mody – AC Milan. Ten sezon miał jednak należeć do Juventusu. Choć podopieczni Maxa Allegriego rzadko prezentowali ładną dla oka grę, punktowali całkiem nieźle. Po 18 seriach gier mieli w dorobku 37 „oczek” i zajmowali w ligowej tabeli trzecie miejsce. Choć do prowadzącego SSC Napoli tracili aż 10 punktów, odzyskanie Scudetto wcale nie wydawało się scenariuszem z kategorii science-fiction.

Drakońska kara

Wszystko zmieniła jednak piątkowa decyzja Federalnego Sądu Apelacyjnego FIGC. Organ ten zdecydował bowiem o nałożeniu na klub kary piętnastu ujemnych punktów. Jest to pokłosie zarzutów postawionych wcześniej przez prokuraturę. Cała sprawa dotyczyła zawyżania cen piłkarzy oraz ukrywania wypłat podczas pandemii COVID-19. Choć początkowo prokurator Giuseppe Chine wnioskował o odjęcie dziewięciu punktów, a także zawieszenie byłego już zarządu – m.in. z Andreą Agnellim czy Pavlem Nedvedem – ostatecznie „Stara Dama” będzie musiała pogodzić się ze stratą aż piętnastu „oczek”.

Koniec marzeń o mistrzostwie

Wyrok ten jest tym bardziej druzgocący, że wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Oznacza to, że „Stara Dama” w ligowej tabeli legitymuje się dorobkiem jedynie 22 punktów, co daje jej zaledwie jedenastą lokatę. W praktyce oznacza to koniec marzeń o odzyskaniu mistrzostwa Włoch, strata do prowadzącego Napoli wynosi bowiem aż 25 „oczek”. Należy jednak podkreślić, że klubowi wciąż przysługuje złożenie odwołania do Collegio di Garanzia dello Sport w Coni.

More on Serie A “Plusvalenze Gate” on capital gain violations.▫️ Deduction of 15 points for Juventus, club can still appeal to CONI Guarantee College.▫️ 2.5 years inhibition for Fabio Paratici, 2 years for Agnelli and Arrivabene, 8 months for Nedved, 1.4 years for Cherubini.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2023