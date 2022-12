Europejski gigant chce reprezentanta Polski! Wykładają grube miliony, to byłby prawdziwy hit

Kamil Glik to prawdziwy terminator! Zdjęcia kontuzjowanej ręki tylko to potwierdzają

Wśród polskich piłkarzy, o których w ostatnim czasie zrobiło się głośnej, z pewnością znalazł się Jakub Kiwior. Wciąż stosunkowo młody zawodnik coraz lepiej radzi sobie na środku obrony w Spezii i coraz więcej mówiło się o jego przenosinach do mocniejszego klubu. Wiele wskazywało na to, że może być to jakiś zespół z czołówki ligi włoskiej – wspominano o Juventusie, AC Milan czy Napoli. Okazuje się jednak, że Kiwior wzbudził zainteresowanie nie tylko na Półwyspie Apenińskim, ale też w innych czołowych ligach Europy. Zdaniem włoskich mediów, do wyścigu o Polaka stanął jeden z czołowych niemieckich klubów.

Jakub Kiwior trafi do Bundesligi? Potężna kwota na stole

Zdaniem „Corriere dello Sport” do wyścigu o Polaka włączyła się Borussia Dortmund, której barw w przeszłości broniło już kilku Polaków. Niemcy chcą skusić Spezię odstępnym nawet na poziomie 20 mln euro, co za 22-latka z Polski byłoby dużą kwotą. Jednakże jeśli już miałoby dojść do przenosin, to jeszcze nie zimą, a dopiero po zakończeniu sezonu 2022/2023.