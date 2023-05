Juventus zadecydował w sprawie przyszłości Milika. Media podają informacje, wszystko się wyjaśniło

Arkadiusz Milik przez ostatni sezon był piłkarzem Juventusu i w trakcie swojej przygody ze "Starą Damą" prezentował się bardzo dobrze, zaliczając 37 występów i zdobywając 9 bramek. Teraz w zasadzie, po sezonie, piłkarz powinien wrócić do Olympique Marsylia, a więc klubu, z którego był wypożyczony do włoskiego potentata. Teraz wiemy już, co czeka Polaka i jaką decyzję podjęli działacze "Starej Damy" względem napastnika. Są to dość optymistyczne informacje.

Wiemy co dalej z przyszłością Arkadiusza Milika. Włosi przekazują informację

Nie da się ukryć, że wypożyczenie Milika do Juventusu sprawiło, że Polak dobrze poradził sobie ponownie w rozgrywkach Serie A i był jednym z wyróżniających się zawodników "Starej Damy". Działacze klubu z Turynu mieli być zadowoleni postawą Polaka i według informacji "La Stampa", zawodnik będzie wykupiony przez Juventus za umówioną klauzulę z Olympique Marsylia, wynoszącą siedem milionów euro. Przypomnijmy, że klub z Turynu w tym sezonie zmagał się z problemami związanymi z aferą finansową i zajmuje 7. miejsce w ligowej tabeli.