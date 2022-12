Kamil Glik znów pokazał, jakim jest twardzielem. Gdy Lewandowski i Milik grzeją się na plaży, obrońca nie daje sobie chwili wytchnienia

Reprezentacja Polski nie zagrała na turnieju w Katarze najpiękniej, ale osiągnęła swój cel – wyszła z grupy i awansowała do fazy pucharowej. Tam, niestety, trafiła na Francję i w niedzielnym spotkaniu, choć zaprezentowała się dużo lepiej niż w poprzednich meczach, musiała uznać wyższość aktualnych mistrzów świata. Jednym z zawodników, który zagrał we wszystkich czterech meczach na mundialu, był Kamil Glik. Filar polskiej defensywy z pewnością nie gra na takim poziomie, jaki prezentował kilka lat temu w AS Monaco, ale wciąż jest niezwykle ważnym elementem polskiej defensywy. Dzień po meczu z Francją wielu reprezentantów Polski udało się na wakacje. Ale nie Kamil Glik, który nie dość, że od razu wrócił do treningów w klubie, to wystąpił w pierwszym możliwym meczu Benevento w Serie B!

Kamil Glik tyra na boisku, gdy inni odpoczywają po mundialu

Glik tak naprawdę nie miał ani dnia odpoczynku. Jak podaje Mateusz Skierawski z Wirtualnej Polski, już we wtorek, czyli ledwie dwa dni po meczu z Francją, polski obrońca brał udział w zajęciach swojego klubu. Tak było także w środę, a w czwartek o 12:30 Benevento wyszło na boisko, aby zmierzyć się z Parmą. Glik nie dość, że znalazł się kadrze meczowej, to jeszcze wyszedł w pierwszym składzie!

Postawa środkowego obrońcy z pewnością może budzić uznanie. Pamiętajmy też, że przed mundialem Kamil Glik grał bardzo mało – z powodu problemów zdrowotnych rozegrał tylko jedno spotkanie tuż przed wylotem do Kataru, pauzując z powodu kontuzji w poprzednich pięciu meczach Benevento. Wychodzi więc na to, że z powodu mistrzostw straci „tylko” dwa mecze swojego klubu i momentalnie wrócił do rywalizacji w lidze.