i Autor: Cyfrasport

Media nie mają wątpliwości

Klamka w sprawie Bereszyńskiego zapadła. Wiemy, czy Napoli go wykupi, przyszłość Polaka się wyjaśniła

Bartosz Bereszyński nie może być do końca zadowolony ze swojego wypożyczenia do Napoli. Z jednej strony reprezentant Polski został mistrzem Włoch, jednak nie znalazł swojego miejsca w składzie drużyny. "La Gazzetta dello Sport" przedstawiła decyzję władz klubu względem polskiego piłkarza i już wiemy, jaki los go czeka. Te informacje nie są zbytnio optymistyczne.