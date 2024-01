Klamka zapadła w sprawie Piotra Zielińskiego! Jego negocjacje z Napoli zostały zakończone, to już niemal pewne

Piotr Zieliński trafił do SSC Napoli niespełna 8 lat temu i stał się kluczowym zawodnikiem tego klubu. Ostatecznie był jednym z autorów zdobycia upragnionego przez fanów mistrzostwa Włoch, które wróciło do Neapolu po ponad 30 latach. Niestety, choć pomocnik bardzo dobrze czuje się w tym mieście i klubie, to negocjacje na temat wygasającego 30 czerwca 2024 roku kontraktu nie przyniosły rezultatów. Wydawać by się mogło, że gdy latem Polak odrzucił lukratywny kontrakt w Arabii Saudyjskiej, to później zdoła dogadać się z Napoli także w kwestii przedłużenia swojej umowy. Teraz wszystko wskazuje na to, że tak się nie stanie.

Tomasz Włodarczyk niemal pewny. Koniec negocjacji między Zielińskim i Napoli

Oczywiście to nie tak, że odejście Zielińskiego z Napoli jest wielkim zaskoczeniem. O tej opcji mówi się od dawna i włoskie media są przekonane, że po sezonie trafi on za darmo do Interu Mediolan. Wciąż jednak brakowało i nadal brakuje oficjalnego potwierdzenia tego ruchu. Jest jednak coraz bliżej pewności, że po prostu opuści on Napoli, a kierunek w którym się uda, to inna rzecz.

Jak informuje portal Meczyki.pl, negocjacje pomocnika z klubem zakończyły się fiaskiem. – Według naszych informacji Piotr Zielińśki na 99,9 procent odejdzie z Napoli. Na tę chwilę rozmowy z klubem zostały zakończone – zdradza Tomasz Włodarczyk – Jeżeli nie dojdzie do gigantycznego zwrotu akcji, a usłyszeliśmy, że na dziś szanse są właściwie żadne i wynoszą 0,1 procent, Zieliński odejdzie latem z Napoli – dodaje znany dziennikarz. Niestety, to wiąże się najpewniej z tym, że Polaka rzadko będziemy oglądać na boisku do końca sezonu - już w finale Superpucharu Włoch nie pojawił się na boisku. Podobnie traktowany był Arkadiusz Milik, gdy chciał odejść do Juventusu.

Oprócz Interu Mediolan zainteresowanie Zielińskim wykazuje także Juventus. Jednak zdaniem włoskich mediów, a także portalu Meczyki.pl, polskiemu pomocnikowi bliżej do „Nerazzurrich” niż do „Starej Damy”, w której grałby jednak z Arkadiuszem Milikiem i Wojciechem Szczęsnym. W Interze byłby pierwszym polskim piłkarzem w historii.

