Lukaku wraca do Mediolanu. Belg pogrąży swój były klub?

Kursy TOTALbet: Inter Mediolan – AS Roma

Długo wydawało się, że wdzięczność Romelu Lukaku względem Interu jest bezwarunkowa. Klub z Mediolanu dwukrotnie w przeszłości ratował bowiem karierę Belga. Najpierw – w 2019 roku – Antonio Conte ściągnął go z Manchesteru United, choć na Wyspach rosły napastnik miał fatalną prasę i wiele osób kpiło sobie z jego przenosin na Półwysep Apeniński. W Mediolanie „Big Rom” wzniósł się jednak na nieosiągalny do tej pory poziom, stając się jednym z najlepszych napastników świata. Po dwóch latach zgłosiła się po niego Chelsea, która po zapłaceniu blisko 115 mln euro ponownie zapewniła sobie usługi piłkarza. Ten szybko natomiast pożałował ponownych przenosin do Anglii i już po kilku miesiącach wysyłał coraz mocniejsze sygnały, że chciałby powrócić do Interu. Taka okazja nadarzyła się latem 2022 roku, gdy Belg trafił do czarno-niebieskiej części Mediolanu na wypożyczenie. 30-letni obecnie zawodnik długo nie mógł dojść do optymalnej formy, a gdy już ją złapał… koncertowo zawalił mediolańczykom mecz finałowy Ligi Mistrzów. Pomimo sporych wątpliwości klubowi włodarze chcieli przedłużyć angaż Lukaku, który… rozmyślił się. W mediach aż huczało od plotek mówiących o jego flircie z Juventusem i Milanem. Co więcej, miał on mieć miejsce jeszcze w czasie trwania sezonu 22/23! Nic zatem dziwnego, że w Interze całkowicie skreślono zawodnika, a to samo – po naciskach kibiców – zrobił także Juventus. Ostatecznie Belg trafił zatem do Romy, gdzie do tej pory radzi sobie całkiem nieźle, notując 8 bramek we wszystkich rozgrywkach. Czy w najbliższą niedzielę Lukaku poprawi ten dorobek w starciu z byłym klubem? Zdaniem TOTALbet jest to niezbyt prawdopodobny scenariusz. Kurs na takie zdarzenie wynosi bowiem 4.00, a 30-latka wyprzedza w tej klasyfikacji aż sześciu piłkarzy Interu.

i Autor: TOTALbet

Dla mediolańczyków niedzielne starcie przeciwko Romie wcale nie musi jednak należeć do łatwych. Tak się bowiem składa, że podopieczni Simone Inzaghiego w obecnym sezonie Serie A zdecydowanie lepiej radzą sobie w meczach wyjazdowych. Dość powiedzieć, że ich dotychczasowy bilans w delegacjach to komplet zwycięstw, 10 strzelonych i ani jednej straconej bramki! Nieco gorzej wygląda to w przypadku spotkań na Stadio Giuseppe Meazza, punkty z tego terenu wywiozły już bowiem Sassuolo (1:2) oraz Bologna (2:2). Nie zmienia to natomiast faktu, że Nerazzurri są obecnie w dobrej dyspozycji i zasłużenie prowadzą w ligowej tabeli, legitymując się zarówno najlepszą ofensywą, jak i defensywą. Do tego wszystkiego należy dołożyć fakt, że drużyna dowodzona przez Jose Mourinho poza Rzymem nie spisuje się zbyt dobrze. Jak do tej pory Gialorossim udało się wygrać jedynie w Cagliari (4:1), do tego doszedł podział punktów z Torino (1:1) oraz porażki z Genoą (1:4) oraz Hellasem Werona (1:2). Także i historia najnowsza meczów wyjazdowych przeciwko Interowi nie należy do najbardziej chlubnych, choć akurat w minionym sezonie romanistom udało się wywieźć z tego terenu komplet punktów. Piłkarze z Wiecznego Miasta wygrali wówczas 2:1, a łupem bramkowym podzielili się Paulo Dybala i Chris Smalling. Zdaniem TOTALbet w najbliższą niedzielę powtórka z rozrywki nie wchodzi jednak w grę. Kurs na zwycięstwo Interu legalny polski bukmacher ustalił bowiem na poziomie 1.64, w przypadku triumfu Romy jest to z kolei aż 5.70.

i Autor: TOTALbet

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Inter – 1.64 remis – 4.10 Roma – 5.70

Podwójna szansa:

1X – 1.16 12 – 1.25 X2 – 2.17

Inter strzeli gola:

tak – 1.16 nie – 4.80

Roma strzeli gola:

tak – 1.67 nie – 2.13

Strzelec gola:

Lautaro Martinez (Inter) – 2.02

Marcus Thuram (Inter) – 2.84

Marko Arnautovic (Inter) – 2.96

Alexis Sanchez (Inter) – 3.40

Hakan Calhanoglu (Inter) – 3.75

Henrikh Mkhitaryan (Inter) – 3.95

Romelu Lukaku (Roma) – 4.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.