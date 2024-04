Marina Łuczenko-Szczęsna dostała od fanki osobiste pytanie. Dosadna odpowiedź żony Wojciecha Szczęsnego, nie patyczkowała się

Niepokojące wieści w sprawie Wojciecha Szczęsnego! Włosi nie mają co do tego wątpliwości

Marina i Wojciech Szczęśni spodziewają się drugiego dziecka

Wojciech Szczęsny z pewnością nie może narzekać na nudę w ostatnim czasie. Bramkarz Juventusu znów został bohaterem reprezentacji Polski, bronią decydującego karnego w rywalizacji z Walią o awans na EURO 2024. Dobrze radzi sobie również w Juventusie, który zajmuje 3. miejsce w tabeli Serie A i choć na mistrzostwo ma dosłownie iluzoryczne szanse, to w walce o Ligę Mistrzów jest w komfortowej pozycji z 7 punktami przewagi nad 5. w tabeli Romą, a to wszystko mimo zaledwie jednej wygranej w ostatnich pięciu spotkaniach! Co więcej, dużo się dzieje także w życiu osobistym Szczęsnego, który spodziewa się z żoną drugiego dziecka.

Marina znów pokazała ciążowy brzuszek

Wojciech i Marina Szcęśni w marcu poinformowali, że spodziewają się drugiego dziecka. Marina Łuczenk-Szczęsna publikuje chętnie od tamtego czasu filmy i zdjęcia, na których widać już dobrze ciążowy brzuszek. Teraz postanowiła nagrać krótkie wideo, podczas którego pozuje do obiektywu w długiej bordowej sukience. – Jak myślicie, kto się tam skrywa? – pyta się fanów piosenkarka. Jednak niektóre z komentarzy pod postem wcale nie dotyczyły jej błogosławionego stanu.

Żona Wojciecha Szczęsnego w dyskusji z fanką

Jedna z fanek zapytała się Mariny Łuczenko-Szczęsnej o małą liczbę materiałów z Włoch, gdzie przecież piosenkarka mieszka ze swoim mężem. – Dlaczego nic nie pokazujesz z Włoch? – padło pytanie, na które piosenkarka postanowiła odpowiedzieć. – A co mam pokazywać? – dopytała najpierw żona Wojciecha Szczęsnego. – Jak się żyje we Włoszech.. co się robi w ciągu dnia.. dziecko chodzi do włoskiej szkoły? Mówi po włosku? Wydaje się że Włochy ci się nie podobają – dodała komentująca i doczekała się mocnej odpowiedzi. – Widać nie śledzisz mnie od dawna bo Włochy pokazywałam niejednokrotnie. Nie mam kontentu w którym pokazuje naszą codzienność cenimy sobie nasz prywatność. Czasami uchylam rąbka tajemnicy jak mnie najdzie ale bez przesady – odparła Marina Łuczenko-Szczęsna.

i Autor: Instagram Marina Łuczenko-Szczęsna