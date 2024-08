Milik wysłał Szczęsnemu bardzo osobistą wiadomość! Jedno słowo mówi wszystko, nie mógł tego tłumić w sobie

Wyrzucili go z Legii, trafi do Serie A! Kosta Runjaić obejmie uznany włoski klub, co za historia

Reprezentant Polski wróci po EURO do klubu, a tu taka niespodzianka! W Weronie ogłoszono to już oficjalnie

Kibice Wojciecha Szczęsnego, reprezentacji Polski oraz Juventusu z niecierpliwością czekali na jakiekolwiek informacje w sprawie przyszłości bramkarza biało-czerwonych. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że "Stara Dama" zdecyduje się sprzedać Szczęsnego, znajdując w ten sposób duże oszczędności nie tylko z tytułu kwoty odstępnego, ale również zejścia z pensji golkipera. Teraz jednak okazało się, że kontrakt Szczęsnego, który obowiązywał przez jeszcze jeden sezon został rozwiązany za porozumieniem stron i już teraz Polak może dołączyć do innego klubu na zasadzie wolnego transferu, przez co z pewnością nie będzie narzekał na brak zainteresowania ze strony potencjalnych pracodawców. Na pożegnanie, Juventus przygotował specjalną grafikę dla Wojciecha Szczęsnego, a liczni fani dziękowali mu za jego grę w komentarzach. Niedługo później głos zdecydował się zabrać również Arkadiusz Milik, który opublikował dwa wspólne zdjęcia z bramkarzem i napisał do niego osobistą wiadomość po włosku.

- Co za legenda. Tyle wspomnień i niesamowitych wspólnych chwil! Powodzenia w dalszej karierze, bracie - napisał Arkadiusz Milik do bramkarza reprezentacji Polski pokazując, jaka relacja łączy obu zawodników z Polski, którzy przez długi czas dzielili szatnię Juventusu, a obecnie obaj szukają nowego pracodawcy po tym, jak nowy trener "Starej Damy" Thiago Motta jasno dał do zrozumienia, że nie widzi w swoim składzie żadnego z wyżej wymienionych Polaków.

Wojciech Szczęsny natychmiast zareagował na wiadomość, którą przygotował dla niego polski napastnik. - Dziekuje Arek - napisał już po polsku golkiper, dodając na końcu emotikonę serca. Co ciekawe, na post Arkadiusza Milika zareagował również Matty Cash. - Co za gość - napisał krótko obrońca pominięty przed Euro 2024 przez Michała Probierza, dodając emotikonę kozy do swojego komentarza.