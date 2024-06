Napoli pożegnało Piotra Zielińskiego! To się dzieje. Wielki transfer już o krok?!

Reprezentant Polski wróci po EURO do klubu, a tu taka niespodzianka! W Weronie ogłoszono to już oficjalnie

Rozpoczyna się transferowa ruletka z udziałem reprezentantów Polski. Piłkarze wrócili z mistrzostw Europy w Niemczech i mogą rozpocząć urlopy. Wiele wskazuje, że niedługi odpoczynek czeka Piotra Zielińskiego. Jeden z liderów kadry narodowej odchodzi z Napoli! Do tej pory mówiło się o tym nieoficjalnie. W niedzielne przedpołudnie klub z Neapolu oficjalnie pożegnał piłkarza, publikując poruszające wideo z najważniejszymi momentami w jego karierze.

Tymoteusz Puchacz wprawił wszystkich w osłupienie. Szalona wycieczka kadrowicza

Piotr Zieliński odchodzi z Napoli. Co dalej z jego karierą?

Piotr Zieliński grał w Napoli przez osiem sezonów. Mistrz Włoch i zdobywca Pucharu Italii prowadził zespół do scudetto, które zespół zdobył pierwszy raz po ponad 30 latach. Fani doskonale wiedzą, jak wielki wkład w grę tego zespołu miał przez ostatnie lata reprezentant Polski.

- 8 sezonów razem, 2 niezapomniane trofea, scudetto po 33 latach. Na zawsze w historii naszego klubu. Do zobaczenia, Piotrze - napisano w poście żegnającym Zielińskiego.

🔙 8 stagioni insieme🏆 2 trofei indimenticabili🇮🇹 Lo scudetto dopo 33 anni♾️ Per sempre nella storia del nostro club. Ciao Piotr 👏💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/t0lqDykcG0— Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 30, 2024

W przypadku Piotra Zielińskiego od miesięcy mówiono o potencjalnym transferze do Interu Mediolan. Informacje o przenosinach do ekipy z San Siro podawali także pracownicy "Nerazzurrich". Na oficjalne potwierdzenie przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Wydaje się jednak, że jest to jedynie kwestia czasu.

Piotr Zieliński w Napoli - podsumowanie występów

Piotr Zieliński zagrał w barwach Napoli w 364 meczach. Polak strzelił 51 bramek i zanotował 46 asyst. Z ekipą z Neapolu zdobył mistrzostwo i puchar Włoch.