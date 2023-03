Paulo Sousa przejechał się po Krzysztofie Piątku. Ostra krytyka, Portugalczyk wskazał największy błąd Polaka

Zrobił to już 200 razy, więc dostał z tej okazji specjalny prezent. Wojciech Szczęsny pochwalił się nim całemu światu

Paulo Sousa ostatnimi czasy został przedstawiony jako trener włoskiej Salernitany. Na byłego trenera reprezentacji Polski spadła odpowiedzialność za to, aby utrzymać klub "Koników Morskich" we włoskiej elicie. Jak na razie, misja Portugalczyka nie jest realizowana zbyt dobrze, a on sam postanowił po meczu z Sampdorią Genua uderzyć w reprezentanta Polski, Krzysztofa Piątka, któremu wytknął duży błąd. Padły mocne słowa.

Paulo Sousa krytykuje Piątka. Wytknął mu największy błąd

W ostatnim meczu ligowym Salernitana zremisowała z Sampdorią, która zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Swojego dorobku strzeleckiego nie poprawił więc Krzysztof Piątek, który dla "Koników Morskich" nie trafiał już od dłuższego czasu. Tuż po skończonym spotkaniu postawę Polaka skomentował Paulo Sousa, który w rozmowie z mediami wytknął Piątkowi jego największy błąd.

- Piątek jest zawodnikiem, który daje głębię gry, pozwala zespołowi kreować akcje i jest dobry w grze głową. Ale musi poprawić się pod bramką. Musi unikać momentów lekkomyślności - podsumował Polaka były szkoleniowiec reprezentacji Polski w rozmowie z DAZN.