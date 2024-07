Podali nowe informacje w sprawie Szczęsnego! Padły słowa o transferze, nowe wiadomości!

Nie kończą się spekulacje wokół Wojciecha Szczęsnego. Od dawna mówi się, że bramkarz reprezentacji Polski jest na wylocie z Juventusu Turyn i w nastepnym sezonie zagra w nowej drużynie. Wydaje się, że zawodnik dołączy do Al-Nassr, a więc klubu z Arabii Saudyjskiej, w którym występuje Cristiano Ronaldo, albo do Monzy z Serie A. W sprawie pozostania we Włoszech piłkarza wypowiedział się dyrektor generalny klubu Monzy - Adriano Galliani. Powiedział on, czy rozmowy z Polakiem w ogóle trwają, te słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości!

Co dalej z Wojciechem Szczęsnym? Pozostanie we Włoszech?

Nie da się się ukryć, że już od pewnego czasu jest bardzo dużo plotek dotyczących Wojciecha Szczęsnego. Wiadomym jest, że gracz nie dogadał się z Juventusem Turyn względem nowego kontraktu i że klub "Starej Damy" najpewniej nie widzi go w swoich planach. O ile przez jakiś czas wydawało się, że oferta z Al-Nassr jest tą najbardziej konkretną, o tyle zaczęto ostatnio mówić coraz częściej o Monzy. Głos w tej sprawie zabrał dyrektor generalny klubu z Serie A - Adriano Galliani, który zaznaczył, że posiadanie kadrowicza "Biało-Czerwonych" w jego zespole jest marzeniem.

- - Wciąż jesteśmy w połowie drogi między taką ideą a marzeniem. Kto wie... Zobaczymy, czy przerodzi się to w negocjacje. Naszym celem jest zbudowanie konkurencyjnego zespołu - oznajmił, cytowany na stronie gianlucadimarzio.com.