Prywatne zdjęcie Arkadiusza Milika i jego ukochanej wyciekło do sieci. Wyjątkowy moment, miny zdradzają wszystko

Arkadiusz Milik od dłuższego czasu zmaga się z urazem mięśniowym. Reprezentant Polski kontuzji doznał pod koniec stycznia w meczu z Monzą. Choć na boisku pojawił się w drugiej połowie, na dziesięć minut przed końcem rywalizacji musiał opuścić plac gry. Od tego czasu Milik odpoczywa od treningów i meczów i wiele wskazuje na to, że przerwa potrwa jeszcze kilka tygodni.

Wyjątkowe zdjęcie Milika z ukochaną. Niepublikowany wcześniej kadr

Niedawno Massimiliano Allegri, szkoleniowiec Starej Damy zdradził, że Milik do gry wróci najprawdopodobniej po przerwie reprezentacyjnej. A to oznaczałoby, że napastnik nie wystąpi w debiucie Fernando Santosa w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Dla samego piłkarza najważniejsze jest jednak to, aby kontuzja się nie pogłębiła i została w pełni wyleczona. Mimo problemów zdrowotnych Milik we wtorek miał powody do świętowania.

28 lutego obchodził urodziny i z tej okazji jego ukochana, Agata Sieramska postanowiła pokazać niepublikowaną wcześniej fotografię. Na zdjęciu widać zakochanych, którzy uśmiechają się od ucha do ucha. - To jedno z pierwszych naszych wspólnych zdjęć razem. Wszystkiego najlepszego dla mojej ulubionej osoby, niech twoje marzenia się spełnią - napisała trenerka fitness w mediach społecznościowych.