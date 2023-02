Tak wygląda mieszkanie Arkadiusza Milika. Te szczegóły przykuwają uwagę, trudno narzekać na taki dom

Sporo było pytań dotyczących przejścia Arkadiusza Milika do Juventusu. Zastanawiano się, czy napastnik reprezentacji Polski robi dobry ruch, ale jak pokazały minione miesiące, wyszedł na tym dobrze. Milik wystąpił w 16 ligowych spotkaniach, w których zdobył sześć bramek. Teraz czeka go nieco dłuższa przerwa, bo niedawno doznał kontuzji, a ta wykluczyła go z gry na kilka tygodni. Jedną z pierwszych decyzji Milika po przenosinach do Turynu było znalezienie mieszkania.

Tak wygląda mieszkanie Arkadiusza Milika. Może zrobić wrażenie

Bo nie ma to jak własne cztery ściany, w których można odpocząć od codziennych obowiązków. Milik we Włoszech mieszka ze swoją partnerką, Agatą Sieramską. Trenerka fitness często nagrywa wideo w mieszkaniu oraz pokazuje z niego zdjęcia. Dzięki temu możemy zobaczyć skrawek życia pary w Turynie i trzeba przyznać, że dom Milika może robić wrażenie. Wszystko zachowane jest w nowoczesnym stylu i choć dom znajduje się na poddaszu, na co wskazywałoby ułożenie sufitu, jest w nim sporo miejsca. Przestronny salon z nowoczesnymi meblami i spory przedpokój oraz łazienka. W takim mieszkaniu na pewno można zrelaksować się po trudnym treningu. Zdjęcia znajdziecie w galerii poniżej.