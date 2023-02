Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik w strachu. Prokurator chce drakońskiej kary dla Juventusu!

Karę odjęcia 15 pkt. Federalny Sąd Apelacyjny nałożył za nieprawidłowości jakich działacze „Starej Damy” dopuścili się przy przeprowadzeniu transferów. Zepchnęła ona Juventus z góry do środka tabeli, bo obecnie zajmuje on 13. lokatę mając 30 punktów straty do lidera, Napoli. Do szóstego miejsca dającego start w Lidze Konferencji Europy "Juve" traci 13 punktów. Okazuje się, że sytuacja klubu w którym grają Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik może być jeszcze gorsza. Prokurator zajmujący się nieprawidłowościami w klubie z Turynu zamierza wystąpić o kolejną karę. Taką informację podał włoski dziennik "Corriere dello Sport". Prokurat chce ukarania Juventusu za manipulacje przy podpisywaniu umów oraz relacji z agentami.

Zdaniem włoskich dziennikarzy Juventusowi grozi odjęcie kolejnych 20. punktów. Jeśli do tego dojdzie, to zespół trenera Massimiliano Allegriego spadnie na ostatnie miejsce w tabeli i zostaną mu w dorobku tylko trzy punkty. A to będzie prosta droga do spadku z Serie A. Działacze Juventusu walczą jeszcze o zniesienie kary 15 punktów, a swoje odwołanie opierają na tym, że procedura przy wymierzaniu tamtej kary trwała zbyt długo. Całe zamieszanie ma zapewne również wpływ na postawę piłkarzy na boisku, bo Juventus w ostatnich trzech meczach ligowych doznał dwóch porażek i jeden mecz zremisował.

