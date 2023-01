Roberto Mancini zabrał głos po śmierci przyjaciela. Łzy same cisną się do oczu

Arkadiusz Milik zostanie w Juventusie czy wróci do Marsylii? Wyjaśnia się przyszłość gwiazdy kadry

To tam przeniesie się Szymon Żurkowski? Nowy klub naciska na transfer reprezentanta Polski

Wszystko przesądzone. Bartosz Bereszyński trafi do giganta, ujawniono warunki transferu

Kadrowicz przenosi się do Napoli

58-letni Vialii zmarł w miniony piątek na raka trzustki. Ostatnie dni spędził w szpitalu w Londynie. - Przeżyliśmy wspólnie prawie całe życie. Zawsze łączyła nas braterska więź, choć w końcu piłkarsko się rozstaliśmy - powiedział Mancini, trener reprezentacji Włoch. - Ale nasza przyjaźń pozostała niezłomna. Była oparta na wielkim szacunku i sympatii. Liczyłem na cud. Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, żartowaliśmy. Był w dobrym nastroju, a to trochę podnosiło na duchu – dodał. Przez wiele lat grali razem w barwach Sampdorii, z którą dwukrotnie zdobyli mistrzostwo kraju, a także wygrali Puchar Zdobywców Pucharów w sezonie 1989/90. Wielokrotnie występowali razem w reprezentacji „Azzurri”. W ostatnich latach los znów zetknął ich w reprezentacji, bo Vialii był jednym asystentów Manciniego w drużynie, która wygrała Euro 2020. - Bardzo dobrze przekazywał młodym piłkarzom, jaką wartość ma reprezentacyjna koszulka. Chętnie z nimi rozmawiał, a oni słuchali go z wielką uwagą i podziwem. To były bardzo piękne i ważne chwile – powiedział Mancini, dla którego ostatnie dni są bardzo bolesne. W grudniu zmarł bowiem inny jego kolega z boiska, 63-letni Serb Sinisa Michajlović, z którym grał razem w Sampdorii i Lazio Rzym.

Świat piłki znów pogrążony w żałobie! Gianluca Vialli nie żyje. Przegrał walkę z potworną chorobą, miał 58 lat