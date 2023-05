Rozebrała się podczas mistrzowskiej fety, a fani nie mogli się powstrzymać. Mocne oskarżenia piękności: "Poczułam się zgwałcona"

Paulo Sousa to jednak dobry trener. Włosi chcą go na dłużej, ciekawa oferta

Neapol był w ostatnich dniach szczególnym miejscem na piłkarskiej mapie. Po 33 latach piłkarze Napoli zdobyli upragnione mistrzostwo Włoch. Dokonali tego w znakomitym stylu, a fani oszaleli po zapewnieniu scudetto. Ostatni raz podobna radość miała miejsce, kiedy po boisku biegał jeszcze Diego Maradona. Teraz w składzie Napoli jest aż trzech Polaków, którzy bardziej lub mniej przyczynili się do historycznego osiągnięcia. Jak wiele znaczyło to dla kibiców, było widać przede wszystkim podczas mistrzowskiej fety. Obrazki z ulic Neapolu obiegły cały świat, a jedną z najgłośniejszych postaci stała się Emy Buono. Włoszka przyciągnęła uwagę niezwykle skąpym strojem. Niektórzy fani nie byli w stanie się powstrzymać na jej widok, co doprowadziło do nieprzyjmnych sytuacji.

Rozebrała się podczas mistrzowskiej fety, teraz mocno oskarża fanów

Włoszka paradowała po ulicach Neapolu w negliżu. Piersi zasłaniały jej jedynie małe plastry, a odważny strój Buono szybko rozszedł się w mediach społecznościowych. Do internetu trafiły filmiki, na których niektórzy fani nie mogli przejść obok niej obojętnie. Zaczepiali kobietę m.in. dotykając i całując ją w pośladki. Po kilku dniach sama zainteresowana wróciła do ulicznych wydarzeń i przyznała, że było to dla niej trudne doświadczenie. Buono stwierdziła nawet, że poczuła się zgwałcona!

- Nie czułam się najlepiej w ciągu ostatnich kilku dni z powodu krytyki, która na mnie spadła. Poczułam się zgwałcona. To prawda, że się rozebrałam, ale nie oznacza to, że chciałam oddać moje ciało innym. Wydaje mi się, że to przesada. Przechodzący ludzie całowali i uderzali mnie po pośladkach. Rozebrałam się z powodu fety, na którą czekaliśmy 33 lata. Rozebranie się nie jest pozwoleniem innym na dotyk. Jeśli dotykasz mnie bez pozwolenia, to naruszasz pewne zasady - powiedziała w specjalnym nagraniu na Instagramie.