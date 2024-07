Sensacyjne doniesienia w sprawie Wojciecha Szczęsnego. Może grać z francuską gwiazdą, ten transfer to byłaby petarda

Gdzie w przyszłym sezonie będzie grał Wojciech Szczęsny?

Wojciech Szczęsny mocno rozważa zmianę klubu. W trakcie Euro 2024 wiele mówiło się, że mógłby trafić do Al-Nassr. Sprawa jednak ucichła i wydawało się, że przesądzone jest, iż bramkarz reprezentacji Polski kolejny sezon spędzi w bramce Juventusu Turyn. Teraz jednak nowe światło na sytuację Polaka rzucił świetnie poinformowany włoski dziennikarz Nicolo Schira. Napisał, że Szczęsny może się przenieść do Arabii Saudyjskiej, ale nie do Al-Nassr, tylko do Al-Ittihad. Zespół ten, choć pełen gwiazd, rozczarował w poprzednim sezonie, zajmując dopiero 5. miejsce w lidze. Gwiazdami Al-Ittihad są Karim Benzema i N’Golo Kante. Szefowie klubu z Arabii Saudyjskiej mają wybierać podobno pomiędzy Szczęsnym, a Brazylijczykiem Edersonem.

Czy Wojciech Szczęsny skończy karierę w reprezentacji Polski?

Czy Wojciech Szczęsny skończy karierę w reprezentacji Polski?

Wojciech Szczęsny jeszcze przed Euro 2024 zapowiedział zakończenie reprezentacyjnej kariery. Nie wiadomo, jednak, czy do tego dojdzie. W taką decyzję powątpiewa jego przyjaciel z reprezentacji, Robert Lewandowski.

– Ja Wojtka chyba zbyt dobrze znam. Ja bym się tak z tym nie rozpędzał. Wierzę, że te nagłówki się nie ziszczą. Żeby podjął tę decyzję, musi być w stu procentach przekonany. Ja bym do tego spokojnie podchodził, bo Wojtek nie jest w wieku, w którym kończy się karierę. Każda pomoc takich zawodników jest potrzebna – powiedział kapitan reprezentacji.