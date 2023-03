i Autor: screen/youtube.com/Sky Sports Premier League

Po prostu The Special One!

Szalał Nicola Zalewski, ale kamera złapała też reakcję Jose Mourinho na zwycięską bramkę Romy z Juve. On naprawdę jest wyjątkowy! [WIDEO]

To był hit 25. kolejki Serie A. Roma – walcząca o miejsce pozwalające na start w kolejnej edycji Ligi Mistrzów – pokonała mający serię czterech ligowych zwycięstw Juventus 1:0, „złotego gola” zdobył Gianluca Mancini. Kamery uchwyciły w tym momencie nie tylko reakcje piłkarzy obu drużyn na murawie, ale także zachowanie szkoleniowca rzymian. Jose Mourinho raz jeszcze udowodnił, że nieprzypadkowo przylgnęło do niego miano The Special One.