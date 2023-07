i Autor: Paweł Skraba / Super Express Wojciech Szczęsny

Zamieszanie wokół Polaka!

Szczęsny w Bayernie Monachium? Miał postawić kluczowy warunek, inaczej nie odejdzie!

Wojciech Szczęsny może stać się bohaterem bardzo głośnego transferu i już w tym okienku transferowym może odejść z Juventusu Turyn do Bayernu. Sytuacja Polaka nie jest jednak tak prosta, gdyż ma on względem swojej przyszłości pewne oczekiwania i miał postawić "Bawarczykom" dość mocny warunek. Czy to zaważy na transferze?