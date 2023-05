Szokujący zwrot w sprawie Wojciecha Szczęsnego! Tarapaty Juventusu odbiją się na jego karierze? W grę wchodzi głośny powrót

To tym Nicola Zalewski przekonał do siebie trenera Romy. Były mistrz świata i Europy o sytuacji Polaka

Wojciech Szczęsny na przełomie listopada i grudnia był na ustach całego świata po znakomitym występie na mundialu w Katarze, ale później przyszły ogromne zawirowania. Tuż po powrocie do Juventusu polski bramkarz zmagał się z problemami zdrowotnymi, a jego klub wpadł w ogromne tarapaty. Początkowo za oszustwa finansowe "Starą Damę" ukarano odjęciem 15 punktów w Serie A, ale po pewnym czasie ta decyzja została cofnięta. To sprawiło, że Juventus wrócił do walki o Ligę Mistrzów i był blisko wicemistrzostwa Włoch. Po drodze Szczęsny przeżył jeszcze chwile grozy w meczu Ligi Europy ze Sportingiem, gdy miał problemy z sercem. Na szczęście okazało się, że nie było to nic poważnego, jednak nie był to koniec emocjonalnej jazdy bez trzymanki. Na dwie kolejki przed końcem sezonu Serie A władze podjęły decyzję o odjęciu Juve 10 punktów, a drużyna Massimiliano Allegrego spadła z drugiego na siódme miejsce i właściwie straciła szansę na grę w LM. A to może odbić się na karierze m.in. Szczęsnego.

Szokujący zwrot w sprawie Wojciecha Szczęsnego! W grę wchodzi głośny powrót

Polski bramkarz od 2015 roku występuje we Włoszech, dokąd trafił z Anglii. Początkowo zachwycał w barwach AS Roma, by w 2017 r. przenieść się do Juventusu. W klubie z Turynu od kilku lat jest podstawowym wyborem, jednak najbliższe okno transferowe może być przełomowe. Problemy organizacyjne "Starej Damy" mogą odbić się na liderach drużyny, a jednym z nich jest właśnie Szczęsny. Dziennikarze "La Gazetta dello Sport" ustalili, że przyszłość 33-latka jest niepewna. Jedną z opcji ma być dla niego powrót do Anglii!

Portal calciomercato.com poinformował, że zainteresowanie polskim golkiperem przejawia Chelsea FC. Przedstawiciele "The Blues" uważnie monitorują sytuację Szczęsnego w Turynie i czekają na odpowiedni moment. Dla fanów Arsenalu taki ruch mógłby być sporym ciosem, bo 72-krotny reprezentant Polski wielokrotnie solidaryzował się z tym klubem nawet po odejściu, a teraz miałby wzmocnić jednego z lokalnych rywali "Kanonierów". Chelsea chce wzmocnić przed nowym sezonem rywalizację między słupkami, a za głównych kandydatów uznaje się właśnie Szczęsnego i Andrę Onanę z Interu Mediolan. Razem ze Szczęsnym do Londynu przeniosłaby się jego piękna żona, Marina: