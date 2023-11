Te informacje o Wojciechu Szczęsnym wstrząsnęły nami dogłębnie! Fani bramkarza zaleją się łzami, to nieuniknione

Jose Mourinho rusza po reprezentanta Polski! Może dojśc do hitowego transferu, co za doniesienia!

"Szczena" między słupkami jest niemal od zawsze. W reprezentacji zadebiutował już w 2009 roku, trzy lata później był pierwszym golkiperem podczas polsko-ukraińskiego Euro. Przez lata był golkiperem Arsenalu, który ostatecznie odstawił go na boczny tor, wypożyczając do AS Roma. Dobra gra w Rzymie zaprocentowała zainteresowanie Juventusem, który wykupił go z Arsenalu za 13 mln euro. W tym sezonie w barwach Bianconeri radzi sobie świetnie, notując już siedem czystych kont. Aż 617 minut trwała jego ligowa seria bez straconej bramki.

Od 2017 roku trwa przygoda Szczęsnego w stolicy Piemontu. Włodarze klubu z Allianz Stadium planują przedłużenie umowy z Polakiem, informują dziennikarze "La Gazzetta dello Sport". Ich zdaniem najbardziej prawdopodobną opcją będzie oferta gry do końca sezonu 2025/2026, ale w grę wchodziłaby również obniżka apanaży. Obecnie Szczęsny jest jednym z najlepiej zarabiającym piłkarze Juve. Dziennikarze najpopularniejszego dziennika sportowego we Włoszech uważają również, że Szczęsny chce zakończyć karierę właśnie w Turynie. Nowy kontrakt byłby zapewne ostatnim w jego karierze. Szczęsny w 2026 roku skończy 36 lat.

Szczęsny: - To cud, że jeszcze walczymy o awans