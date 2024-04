Wieści o Arkadiuszu Miliku rozeszły się tempem błyskawicy. Przyszłość Polaka rysuje się w jednoznacznych barwach. Koniec przygody

Niepokojące wieści w sprawie Wojciecha Szczęsnego! Włosi nie mają co do tego wątpliwości

Arkadiusz Milik do Juventusu trafił w 2022 roku i było to pewnego rodzaju zaskoczeniem, bo nie spodziewano się, że do Serie A wróci w takim tempie. Bardzo szybko przebił się do drużyny z Turynu i dostawał dużo szans gry. Odwdzięczał się bramkami i z dobrej strony pokazywał się w barwach tej ekipy. Również i w aktualnie trwającym sezonie Milik dostaje sporo minut od trenera, ale skuteczność napastnika wygląda zdecydowanie gorzej, a ponadto wróciły problemy ze zdrowiem. Wszystko to powoduje, że Juventus rozważa rozstanie się z zawodnikiem.

Milik w Anglii? Są nowe informacje

Kontrakt Polaka wygasa w czerwcu 2026 roku, dlatego na obecną chwilę w grę wchodziłoby wypożyczenie albo transfer definitywny. Coraz więcej wskazuje na to, że latem Milik zmieni barwy klubowe, ale na razie nie jest pewne, do którego zespołu trafił. Nowe informacje w tej sprawie podają włoscy dziennikarze z "La Gazzetta dello Sport". Z ich doniesień wynika, że Milik trafiłby do kolejnej dużej ligi.

Informacje podawane przez Włochów sugerują, że reprezentant Polski ma trafić do Premier League, co oznaczałoby, że "odwiedzi" on czwartą ligę z top 5 europejskich rozgrywek. W takim ruchu ma pomóc kontrakt z nową agencją menedżerską, czym Milik pochwalił się niedawno w mediach społecznościowych. Piłkarz związał się umową z CAA Stellar, co ma ułatwić trafienie do ligi angielskiej.