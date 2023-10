Wieści o Wojciechu Szczęsnym gruchnęły jak grom z jasnego nieba. Na to czekają wszyscy kibice

Trzeci Polak w Juventusie! Milik i Szczęsny poznali nowego piłkarza, to wielki talent

Lukaku wraca do Mediolanu. Belg pogrąży swój były klub?

Wojciech Szczęsny trafił do Juventusu w lipcu 2017 roku. Początkowo dzielił szatnię z legendarnym Gianluigim Buffonem i musiał godzić się na rotację, ale po pewnym czasie został następcą Włocha. Polski bramkarz stał się prawdziwą ostoją "Starej Damy" i pewniakiem w bramce. Łącznie rozegrał już dla Juve 224 mecze i wszystko wskazuje na to, że jeszcze bardziej wyśrubuje ten wynik. Choć w ostatnich tygodniach sporo mówiło się o jego niepewnej przyszłości, wygląda na to, że 33-latek przedłuży kontrakt z Juventusem.

Gruchnęły ważne wieści o Wojciechu Szczęsnym

Portal TuttoMercatoWeb poinformował, że Polak znajduje się w grupie zawodników, z którymi klub chce przedłużyć umowy. Ostatnio Juventus podpisał nowy kontrakt z Federico Gattim, a w kolejce czekają już Manuel Locatelli, Daniele Rugani, Bremer i właśnie Szczęsny. Obecna umowa polskiego bramkarza obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. To jednak nie zaspokaja klubu i piłkarza, na którego ma czekać nowy kontrakt.

Ten ma obowiązywać do czerwca 2026 roku. Zdaniem TuttoMercatoWeb, do podpisania ma dojść pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a początkiem nowego roku. W obecnym sezonie ligowym Szczęsny zagrał w 7 z 9 meczów Juventusu. Wpuścił pięć goli i pięciokrotnie zachował czyste konto. "Stara Dama" w Serie A zajmuje po dziewięciu kolejkach 3. miejsce.