Włosi jasno o Piotrze Zielińskim! Niesamowite słowa o reprezentancie Polski, lepiej nie można było tego ująć

Z ziemi polskiej do włoskiej

W sezonie 2022/2023 Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie zdobyło wymarzony tytuł mistrzów Włoch, ponadto z ogromną przewagą, ponieważ aż mieli aż 16 punktów więcej od drugiego Lazio. Oprócz tego ekipa z wcześniejszym trenerem Luciano Spallettim doszła aż do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Wielu fanów reprezentanta Polski zastanawiało się, jaka będzie przyszłości 29-latka. Zieliński przez długi czas nie mógł się dogadać w sprawie nowego kontraktu. Polak miał otrzymać o wiele mniejsze pieniądze, przez co wizja wspólnej przyszłości została mocno zachwiana. Saudyjczycy byli przekonani, że przekonają pomocnika i rozpocznie przygodę w Al Ahli.

Włosi docenili Piotra Zielińskiego! Postawa reprezentanta Polski zrobiła ogromne wrażenie

W środę nastąpił mocny zwrot akcji w sprawie Zielińskiego. Jak przekazał Gianluca Di Marzio, zespół Napoli nie zgodził się na transfer Polaka, tym samym oferta opiewająca na 32 mln euro nie została zaakceptowana. Kolejne media przekazywały, że pomocnik odrzucił trzyletni kontrakt, gdzie miałby otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 15 mln euro. 29-latek zaimponował Włochom samym odrzuceniem tak dobrego kontraktu. Głos w tej sprawie zabrał Enrico Varriale, dziennikarz i prezenter telewizyjny. - Gdyby rzeczywiście Zieliński został w SSC Napoli, to byłaby to piękna historia. Nie tylko dlatego, że jeden z najbardziej krystalicznych talentów pozostałby w Serie A, ale przede wszystkim dlatego, że powiedział 'nie' 30 milionom z Arabii Saudyjskiej. To jego najważniejszy wybór w życiu. Czapki z głów - napisał w mediach społecznościowych.

Le scelte di vita...quelle vere !#Zielinski rinuncia a decine di milioni di euro dall' Arabia per restare a giocare con @sscnapoli Campione d' Italia. Chapeau ! https://t.co/0ooaMXlOT7— enrico varriale (@realvarriale) August 16, 2023