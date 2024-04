Wojciech Szczęsny przeszedł operację! Juventus przekazał oficjalne informacje o zdrowiu polskiego bramkarza

Złe wieści o zdrowiu Szczęsnego

Zdrowie Wojciecha Szczęsnego jest niezwykle ważne dla kibiców Juventusu i reprezentacji Polski. Polak świetnie spisuje się w barwach „Starej Damy” i w tym sezonie Serie A ma już 14. czystych kont, a sama drużyna jest na dobrej drodze do zajęcia w lidze miejsca premiowanego awansem do Ligi Mistrzów. Szczęsny jest także jednym z najważniejszych piłkarzy właśnie naszej kadry – w marcowych barażach to jego interwencje przyczyniły się do awansu na EURO 2024. Teraz jednak obie te grupy fanów usłyszały fatalne informacje.

Wojciech Szczęsny skończył mecz ze złamanym nosem

Jak informowaliśmy, Wojciech Szczęsny w meczu z Torino dostał mocno w twarz – tak mocno, że zalał się krwią. Później pojawiały się coraz gorsze informacje, że doszło do złamania nosa u polskiego golkipera, a „La Gazzetta dello Sport” przewidywała, że 33-latka może zabraknąć w kilku meczach Juventusu. Ostatecznie sam klub potwierdził, że Polak musiał przejść operację.

Szczęsny musiał przejść operację!

Jak napisano na stronie Juventusu, Szczęsny już w sobotę wieczorem przeszedł operację. – Po starciu podczas meczu Torino - Juventus, Wojciech Szczęsny wczoraj wieczorem (13 kwietnia) przeszedł operację złamanych kości nosowych. Operacja (...) w szpitalu Chivasso zakończyła się pełnym sukcesem. Zawodnik zostanie wypisany do domu w ciągu najbliższych kilku godzin, a jego stan będzie codziennie monitorowany – napisano w komunikacie. Nie ma póki co informacji, jak długo może pauzować polski bramkarz.