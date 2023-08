Zieliński wyląduje w Arabii Saudyjskiej?! Klub Polaka otrzymał ofertę, trwają negocjacje

Kibice PSG straszą serbskiego piłkarza. Nie chcą go w Paryżu, grożą... obcięciem palców

To koniec! Kolejna legenda futbolu kończy karierę. 45-letni Gianluigi Buffon mówi pas

Dramatyczne informacje w sprawie Piotra Zielińskiego. Opuścił boisko z potężnym bólem, nie wygląda to dobrze

Taką informacje na Twitterze przekazał włoski dziennikarz Fabrizio Romano, bardzo dobrze zorientowany w sprawach transferowych. O zainteresowaniu 29-letnim reprezentantem Polski klubów saudyjskich, ale nie tylko, było głośno było od dłuższego czasu. Wynika to z tego, że Polakowi kończy się kontrakt z Napoli w czerwcu przyszłego raku, a na razie obie strony nie doszły do porozumienia w sprawie przedłużenia. Zainteresowanie „Zielkiem” wykazuje Lazio Rzym, powracające do gry w Lidze Mistrzów. Trafiłby tam pod skrzydła swojego byłego trenera, Maurizio Sarriego.

Arabowie zwariowali na punkcie piłki! Takie pieniądze płacą w czwartej lidze

Jednak dysponujący ogromnymi finansami Saudyjczycy z klubu Al-Ahli chcą wykorzystać sytuację i sprowadzić Polaka. Romano nie określił na jak kwotę opiewa oferta klubu z Bliskiego Wschodu. Al- Ahli w ostatnim czasie sprowadziło kilka innych gwiazd z Europy. Piłkarzami tego klubu są bowiem: Eduardo Mendy, Roberto Firmino czy Rijad Mahrez. Według włoskiego dziennikarza alternatywą dla Zielińskiego jest sprowadzenie pomocnika Atletico Madryt, Marcosa Llorente. Al-Ahli jest beniaminkiem najwyższej klasy rozgrywkowej. W minionym sezonie wygrało rywalizację w Saudi First Division. Kilkanaście dni temu nowym szkoleniowcem zespołu został Niemiec Matthias Jaissle, pracujący poprzednio w RB Salzburg.

Piłkarz Pogoni zdradził kulisy pracy z trenerem Portowców. Z tym się jeszcze nigdy nie spotkał