Znana jest przyszłość Zlatana Ibrahimovicia! Informację na temat stanu zdrowia Szweda nie pozostawiają złudzeń, wiadomo czy wróci na boisko

Zlatan Ibrahimović jest nie do zdarcia. Szwed nie myśli jeszcze o zakończeniu kariery pomimo, że ma już 41 lat. W poprzednim sezonie piłkarz AC Milan przechodził trudne chwile ze względu na problemy związane z kolanem. Napastnik nie udał się od razu na zabieg, wręcz przeciwnie, weteran w minionych rozgrywkach i tak wystąpił w 23 spotkaniach, gdzie zdobył 8 bramek, a także zanotował 3 asysty. Dzięki jego zaangażowaniu Szweda, "Rossoneri" mogli świętować Scudetto po 11 latach przerwy. "Ibra" przez ostatnie 6 miesięcy przechodził rehabilitację, aby jak najszybciej powrócić na murawę.

Zlatan Ibrahimović jest mocno zmotywowany! Jest znana data, kiedy Szwed wróci na boisko

Ibrahimović jest znany z tego, że się nigdy nie poddaje, jak poinformował "Sky Sport Italia", Szwed już może powrócić do treningów. Napastnik wraz z AC Milan myśli o wyjeździe z całą drużyną na obóz do Dubaju, tam będą trwały przygotowania do startu rozgrywek po przerwie mundialowej, który jest zaplanowany na 4 stycznia. 41-letni piłkarz nie odpoczywał w trakcie mistrzostw świata w Katarze i cały czas pracował z trenerem personalnym, aby jak najszybciej powrócić na boisko. Kontuzja Ibrahimovicia była na tyle poważna, że na murawę powinien być wprowadzany stopniowo, a w pełni do dyspozycji trenera ma być pod koniec stycznia 2023 roku.

Szwed ma jeszcze trochę czasu, na ten moment mistrzostwa świata w Katarze wchodzą w decydującą fazę, a za 10 dni zostanie wyłoniony mistrz świata. Drużyny, które nadal rywalizują o zwycięstwo na mundialu to: Anglia, Francja, Chorwacja, Maroko, Portugalia, Argentyna, Holandia, Brazylia.

Sonda Czy Zlatan Ibrahimović powinien już zakończyć karierę? Tak Absolutnie!

🗣️ #Stylsvig to #BusinessPeople: "The results have been exciting for example, #ACMilan's TikTok channel has gained an additional 900,000 followers in a short period of time, Zlatan Ibrahimovic's locker room speech has been the most watched video globally."pic.twitter.com/Pbr3fBsKXh— Milan Posts 🏆🇮🇹 (@MilanPosts) November 16, 2022